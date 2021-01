Verschiedene Brötchen liegen in der Auslage eines Bäckers. In Magdeburg sind Unbekannte in eine Bäckerei-Filiale eingedrungen und haben Geld gestohlen. Symbolfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Aus einer Bäckerei-Filiale in Magdeburg sollen Unbekannte Geld gestohlen haben.

Magdeburg (vs) l Unbekannte Täter sollen am Mittwoch Bargeld aus einem Geschäft in der Magdeburger Innenstadt entwendet haben, teilte die Polizei mit.

Die Täter sollen in Zeit zwischen 5.30 und 6.30 Uhr in eine Bäckerei-Filiale in der Magdeburger Innenstadt eingedrungen sein und dort unter anderem einen Bargeldbetrag im mittleren dreistelligen Bereich entwendet haben. Nach jetzigem Erkenntnisstand gelangten die Täter durch eine nicht verschlossene Hintertür in den Laden, so die Polizei.

Am Tatort wurden Spuren gesichert. Das polizeiliche Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.