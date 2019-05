Nach einem Einbruch in ein Magdeburger Vereinsheim sicherte die Polizei Spuren. Symbolfoto: Carsten Rehder/dpa

Aus einem Panzerschrank in einem Magdeburger Vereinsheim haben Unbekannte bei einem Einbruch Geld entwendet.

Magdeburg (vs) l Zwischen Dienstag und Mittwoch drangen unbekannte Täter in das Vereinsheim eines Magdeburger Gartenvereins in der Wanzleber Chaussee ein und entwendeten Bargeld.

Ein Mitglied des Gartenvereins stellte am 15.Mai 2019 gegen 11.30 Uhr den Einbruch fest und meldete ihn der Polizei. Die bislang unbekannten Täter drangen in das Vereinsgebäude ein, brachen einen Panzerschrank auf und entwendeten Bargeld aus einer Geldkassette.

Polizeibeamte der Kriminaltechnik sicherten Spuren am Tatort, welche sich derzeitig in der Auswertung befinden. Weiterhin leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren ein. Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern und/oder der Tat geben können, werden gebeten, sich unter 0391/546-3292 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.