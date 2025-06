Die Hochhaus-Pläne am Neustädter See in Magdeburg sind beerdigt. Das hat nun Folgen für die Fläche des einstigen Restaurants Seeblick.

Das ehemalige Restaurant Seeblick am Neustädter See ist verbarrikadiert. Ein Investor wollte dort ein Hochhaus bauen. Die Pläne wurden abgelehnt.

Magdeburg. - Das Hochhaus-Projekt am Neustädter See in Magdeburg war von Anfang an umstritten. Nun ist es beerdigt. Direkt am See darf kein 18-Geschosser gebaut werden. Für das Grundstück hat das aber Folgen. Und die könnten fatal sein.