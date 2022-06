Gestaltung fürs Areal der Stadthalle wird für Magdeburg teurer

Bauarbeiten an der Stadthalle Magdeburg: Das Innere des Gebäudes ist weitgehend freigeräumt und in einer Außenwand klafft inzwischen ein großes Loch. Im Zuge der Erneuerung sollen auch die Außenanlagen neu gestaltet werden.

Magdeburg - Zwar liegt im Moment keine weitere Steigerung der Kosten für die Sanierung der Stadthalle Magdeburg und deren Umfeldgestaltung vor – teurer wird es für die Landeshauptstadt dennoch. Eine entsprechende Drucksache bringt die Verwaltung am 9. Juni in den Stadtrat ein. Es geht um rund eine Million Euro, die das Vorhaben die Magdeburger teurer zu stehen kommt. Der Eigenanteil der Stadt an der Finanzierung steigt von 2,5 auf 3,6 Millionen Euro. In einem Papier aus dem Wirtschaftsdezernat wird der Grund erläutert.