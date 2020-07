Zwei Fahrräder, die in Magdeburg gestohlen wurden, warten bei der Polizei auf ihre rechtmäßigen Besitzer.

Magdeburg (vs) l Bereits am 7. Juni 2020 wurden in einem Mehrfamilienhaus in Magdeburg im Stadtteil Reform mehrere gestohlene Fahrräder durch die Polizei sichergestellt. Die Polizei erhielt damals einen Hinweis, dass sich in einem ungenutzten Keller die gestohlenen Fahrräder befinden sollen. Damals wurde festgestellt, dass drei dieser Fahrräder zur Fahndung ausgeschrieben worden waren. Sie konnten ihren Besitzern zurückgegeben werden. Jetzt sucht die Polizei die rechtmäßigen Eigentümer zwei weiterer Fahrräder aus dem Keller.

Mountenbikes

Es handelt sich dabei um ein weißes Mountainbike des Herstellers Focus, Modell Raven Rookie. Das 26-Zoll-Fahrrad zeichnet sich durch seine weiß-rote Lackierung im Bereich des Tretlagers aus. Das zweite Fahrrad ist ein schwarzes Mountainbike der Marke Specialized, Modell Cross Trail. Die Rahmennummer wurde unkenntlich gemacht. Auffällig ist hier der weiß lackierte Streifen, so die Polizei. Die Eigentümer mögen sich bitte telefonisch bei der Magdeburger Polizei unter 0391/546 22 22 oder 0391/546 35 59 melden.