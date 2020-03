Am 15. März 2020 wurde der Einbruch in die Kantine in Magdeburg samt Fahrzeugdiebstahl festgestellt.

Magdeburg (vs) l Bei diesem Einbruch in eine Landeseinrichtung entwendeten die unbekannten Täter nach Auskunft der Polizei in Magdeburg einen Transporter Ford Transit.

Einen Tag später konnten Polizeibeamte der Landesbereitschaftspolizei den Transporter in der Straße Am Charlottentor in Cracau auffinden. Die Kriminaltechnik sicherte Spuren an dem Fahrzeug. Im Anschluss wurde der Transporter an den Fahrzeughalter übergeben.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.