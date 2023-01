Ernährung: Was Kinder auf keinen Fall essen und trinken sollten

Als es in einer Kita in Chemnitz zum Mittagessen Pommes und Chicken Nuggets gab , war die Empörung in den sozialen Netzwerken groß. Doch wie schädlich ist es eigentlich Pommes und Chicken Nuggets zu essen? Was sollten Kinder auf keinen Fall zu sich nehmen und was sollten sie essen.

Magdeburg - Die Kinder in Deutschland werden immer dicker und dann gibt es auch noch Pommes und Chicken Nuggets im Kindergarten. Silke Zur, freie Ernährungstherapeutin und Diatassistentin aus Magdeburg hat dazu eine eindeutige Meinung.

Sie würde in einem Kindergarten keines Pommes und Chicken Nuggets anbietetn, sagt Zur. Denn solche Einrichtungen hätten ihrer Meinung nach eine Art Vorbildfunktion. An Pommes und Chicken Nuggets sei nichts gesundes dran. Die Chicken Nuggets würden aus Pressfleisch bestehen, das heißt aus Resten von Hühnerfleisch, die dann zu einer Messe zusammengepresst werden. Die Pommes seien frittiert und viel zu salzig.

Pommes und Chicken Nuggets als Ausnahme

Wenn es jedoch eine Ausnahme ist, so wie es in der Kita in Chemnitz der Fall gewesen sein soll, dann sei das auch mal in Ordnung, so Zur. In Chemnitz soll es, laut der Köchin des Chemnitzer Kindergartens Germaine Colditz, zu Halloween Pommes und Chicken Nuggets gegeben haben, damit die Kinder ihre Kostüme nicht vollkleckern. Das sei dann ein anderer Rahmen und etwas Besonderes, so Zur.

Besser würde sie es jedoch finden, berichtet die Ernährungsexpertin Silke Zur, wenn gemeinsam mit den Kindern einmal Chicken Nuggets und Pommes in der Kita zubereitet werden, wenn mit den Jungen und Mädchen Kartoffeln geschält, in lange Streifen geschnitten und diese mit ganz wenig Salz gewürzt werden würden.

Wenn Eltern mit ihren Kindern als Ausnahme einmal, und nicht alle vier Wochen, zu einer Fritten Bude gingen, sei das auch in Ordnung, so Zur. In den Nahrungsmitteln sei jedoch nichts Gesundes drin und daher sollte es auch für Erwachsene eher die Ausnahme bleiben, betont sie.

Was Kinder nicht essen und trinken sollten: Eistee

Was Kinder auf gar keinen Fall zu sich nehmen sollten, seien Eistees, diese Krümeltees mit verschiedenen Geschmacksrichtungen oder auch Limonaden. „Da ist so viel Zucker drin, das gilt dann schon als Süßigkeit“, so Silke Zur.

Außerdem sollten Kinder keine Fertigjogurts essen. Da sei kein Obst drin, sondern ganz viel Zucker, Fette, Aromastoffe und Bindemittel. Lieber sollten Eltern Naturjogurt oder Quark kaufen und mit Früchten anreichern.

Fertigprodukte in Styropor: Innen keine Nährstoffe - Außen viel Verpackung

Die Fertigprodukte, die in Styropor eingepackt sind, seien ebenfalls nichts für Kinder. Da seien keine Nährstoffe drin. Dieses Essen sei nur dafür da, damit der Magen gefüllt werde, so die Ernährungsexpertin. Außerdem seien diese Gerichte viel zu teuer. Eltern, die solch Fertigessen regelmäßig kaufen, sollten sich immer fragen, was sie ihren Kindern damit vorleben.

Silke Zur ist Ernährungstherapeutin in Magdeburg und sagt, dass Kinder keine Eistees oder Fertigjogurts essen sollten. Denn diese enthalten zu viel Zucker. Foto: Silke Zur

Auch diese Kinderlebensmittel wie Jogurt oder Wurst sollten die Jungen und Mädchen nicht essen. Zum Beispiel Kinderleberwurst könne durch richtige Leberwurst ersetzt werden und damit sie nicht zu fettig ist, könnten Eltern diese mit Quark strecken. Dann sei auch noch Eiweiß drin, berichtet Silke Zur.

Wie sieht es mit Süßigkeiten aus? Sie ist dafür, dass Kinder bewusst naschen und pro Tag, das was in die Hand der Kinder passt, an Süßigkeiten essen dürften. Wenn sie jedoch schon den Fertigjogurt gegessen oder ein Glas Limo getrunken hätten, dann zähle das bereits als Süßigkeit, sagt Zur.

Welche Nahrungsmittel sollten Kinder essen?

„Kinder sollten auf jeden Fall ausreichend Wasser pro Tag trinken“, so die Ernährungstherapeutin. Außerdem sollten sie Obst und Gemüse essen und Milchprodukte wie Milch, Jogurt und Käse zu sich nehmen. Bei der Milch sollte es jedoch nicht die hocherhitzte sein, die die ewig haltbar ist, denn in dieser würden keine Nährstoffe mehr stecken, berichtet Zur. Zwar sollten die Milchprodukte in Maßen gegessen werden, aber gerade im Kinder- und Jugendalter sei es wichtig, ausreichend davon zu essen, denn in diesem Alter würde das Calcium in den Knochen eingelagert werden und im Alter vor Osteoporose schützen.

Außerdem sollten Kinder hochwertige Vollkornprodukte essen. Es gebe sehr gute Vollkornnudeln, die auch schmecken würden, sagt die Ernährungsexpertin. Die Jungen und Mädchen sollten nicht den weißen Toast oder die zuckrigen Cornflakes essen. Haben sich Kinder bereits an die süßen Kellogs gewöhnt, sollten Eltern diese mit Natur-Cornflakes strecken.

Einmal in der Woche sollten Kinder Fisch zu sich nehmen sowie Fleisch in einer guten Qualität. Auch Eier sollten hin- und wieder gegessen werden. Bei Eiern, die von einem Biobauernhof kommen, sei die Qualität der Eier und damit die Nährstoffe dortdrin eine viel höhere als bei anderen Eiern.