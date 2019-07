Drei Jugendliche haben einen 13-Jährigen in Magdeburg geschlagen und getreten. Danach stahlen sie sein Fahrrad und sein Handy.

Magdeburg (vs) l An der Elbe in Höhe des Salbker Sees in Magdeburg ist ein 13-Jähriger am 26. Juli 2019 gegen 21.30 Uhr beraubt worden. Drei Jugendliche, die sich mit dem Opfer zusammen in dem Bereich aufgehalten hatten, schlugen und traten auf dieses ein. Dann stahlen sie dessen Fahrrad und Mobiltelefon und flüchteten.

Der 13-Jährige bat einen 29-Jährigen um Hilfe, der mit dem Fahrrad die Verfolgung aufnahm. Dabei verloren die Täter ihre Beute. Der Polizei ist einer der Täter inzwischen bekannt, weitere Ermittlungen laufen.