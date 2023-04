Bei Ikea in Magdeburg und Günthersdorf wird am Freitag und Sonnabend gestreikt. Verdi ruft Angestellte und Geschäftsführer zu Tarifverhandlungen auf.

Die Ikea-Filiale in Magdeburg wird am Freitag und Sonnabend erneut von Verdi bestreikt. Es geht wiederholt um Tarifverhandlungen und bessere Arbeitsbedingungen für die Angestellten. Symbolbild:

Magdeburg/Günthersdorf (vs) - Bei Ikea wird offenbar wieder gestreikt. Am Freitag und Sonnabend wollen Angestellte dann um ihre Rechte als Arbeitnehmer kämpfen. Dies geht aus einer Mitteilung der Gewerkschaft Verdi hervor.

Demnach sollen sich Ikea-Beschäftigte zu ganztägigen Streiks am 14. und 15. April einfinden. Freitag und Sonnabend werde die Filiale der Schweden in Magdeburg bestreikt, am Freitag einmalig die in Günthersdorf. Der Hintergrund: Die Unternehmensleitung soll sich laut Verdi weiterhin gegen die Aufnahme von Tarifverhandlungen stellen.

Wieder Verdi-Streik bei Ikea in Magdeburg

„Ikea Deutschland erwirtschaftet ein deutliches Umsatzplus, aber das Personal wächst nicht im gleichen Maße wie die Unternehmensumsätze. Im Gegenteil, die Arbeitsbelastung der Beschäftigten steigt weiterhin erheblich. Die Krankenquote in den Häusern ist hoch und offene Stellen werden oftmals nicht wiederbesetzt“, so Christine Stoffl, Gewerkschaftssekretärin bei Verdi.

Aus Sicht der Gewerkschaft müssen in einem Tarifvertrag unter anderem nachhaltige Maßnahmen zum Schutz der Arbeitsplätze, vor Überlastung, zum Gesundheitsschutz, die Sicherung einer nachhaltigen Beschäftigungsstruktur und ein Anspruch auf Qualifizierung bei der Veränderung von Arbeitsplätzen vereinbart werden.