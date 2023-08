Ein Supermarkt und ein beliebter Einrichtungsmarkt sind in Magdeburg nach einem Gewitter getroffen worden. Einer konnte nicht öffnen, ein anderer musste Bereiche absperren.

Gewitter in Magdeburg trifft Einkaufszentrum: Zwei Märkte betroffen

Magdeburg - Zwei beliebte Märkte in Magdeburg sind von einem Starkregen schwer getroffen worden. Für Kunden bedeutete das Einschränkungen in dem Einkaufszentrum, in dem mehrere Läden beheimatet sind. Es wa ren nicht die ersten Probleme nach Gewittern und Unwettern.

Im Magdeburger Einkaufszentrum an der Großen Diesdorfer Straße 186 kurz vor dem Beimsplatz kamen am 17. August 2023 einige Geschäfte sprichwörtlich vom Regen in die Traufe. Wegen eines Dachschadens konnte der Rewe-Markt nicht öffnen. Teile der Verkaufsfläche standen unter Wasser. Auch der benachbarte Einrichter „Jysk“ war betroffen.

Das sagt Rewe zu den Folgen

Wer am Donnerstag, 17. August 2023, mit seinem Einkaufswagen wie gewohnt den Rewe-Markt an der Großen Diesdorfer Straße für einen Einkauf ansteuerte, der erlebte eine Überraschung. Am Markteingang wurden Kunden nicht von frischen Waren, sondern einem Mitarbeiter empfangen. Der hatte die leidvolle Aufgabe zu erklären, dass der Markt nicht öffnen kann.

Die Pfützen vor dem Rewe-Markt in der Großen Diesdorfer Straße 186 in Magdeburg waren nicht viel kleiner als die im Verkaufsraum. AmDonnerstag, 17. August 2023, musste der Markt deshalb geschlossen bleiben. Am 18. August 2023 soll er wieder öffnen. Fotos: Rainer Schweingel

Den Grund konnte die Kunden allerdings beim Blick hinter den Marktmitarbeiter schon erahnen. Dort hatten sich auf dem Boden der Verkaufsfläche große Pfützen gebildet, die andere Mitarbeiter zu beseitigen versuchten.

Pfützen bilden sich in den Verkaufsräumen von Rewe

Auslöser waren ganz offensichtlich die mehrfachen starken Regengüsse in der Nacht zuvor. Das Dach hatte die Wassermassen nicht vollständig ableiten können. Stattdessen tropfte es mehrfach von der Decke auf dem Fußboden.

Während sich der Marktleitung vor Ort nicht äußern wollte, bestätigte die Rewe-Konzernsprecherin Nadja Keller den Wasserschaden: „Es ist richtig, dass der Rewe-Markt aufgrund eines Wasserschadens aktuell geschlossen ist.“ Der Wasserschaden wirke sich auf diverse Stellen im Supermarkt aus, die jedoch für die Kundinnen und Kunden keine Einschränkungen bedeuteten, erklärte sie weiter. Auch die Warenverfügbarkeit sei weiterhin gesichert. Aktuell verzeichne man Schäden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Nach Stand vom Donnerstag, 17. August 2023, solle der Markt aber am Tag darauf, 18. August 2023, wieder seine Verkaufstüren öffnen.

Interessant: Rewe ist offenbar selbst Eigentümer des Gebäudes mit dem Dachschaden. Sprecherin Nadja Keller: „Als Eigentümer des Gebäudes werden wir entsprechende Baumaßnahmen einleiten, wie beispielsweise die undichten Stellen schließen, um zukünftigen Schäden durch Unwetter entgegenzuwirken.“

Einrichtungsladen: Es tropft von der Decke im Einrichtungsladen „Jysk“

Betroffen vom Wasserschaden war auch der benachbarte Einrichtungsladen „Jysk“ Dort tropfte es am Vormittag des 17. August 2023 lange nach Ende des Gewittergusses immer noch kräftig in den Verkaufsraum.

Blick auf den Verkaufsraum von „Jysk“. Mitarbeiter haben am Fuß der Fensterfront von innen Plastikschüsseln aufgestellt, um tropfendes Wasser von der Decke aufzufangen. Rainer Schweingel

Mitarbeiter hatten in Windeseile versucht, mit Eimern und Schalen noch Schlimmeres zu verhindern. Am Ende aber bildeten sich im Verkaufsraum trotzdem große Pfützen. Die Filiale ist weiterhin geöffnet, allerdings im hinteren Bereich etwas eingeschränkt, da dort noch vieles feucht ist, erklärte „Jysk“-Sprecher Michael Rotermund. Der Schaden betrage einen Warenwert von etwa 5000 Euro Verkaufspreis, erklärte er weiter.

So läuft es bei der Sparkasse

In der Vergangenheit habe es den einen oder anderen kleinen Wasserschaden bei Starkregen schon einmal gegeben. Dieser aktuelle Fall sei aber überhaupt nicht mit den bisherigen vergleichbar.

Nach seinen Angaben sei „Jysk“ ist Pächter der Fläche. Derzeit arbeiteten Dachdecker daran, die durch Hagel verursachten Löcher im Dach zu stopfen. Mit dem Vermieter liefen außerdem Gespräche zu einer kompletten Neugestaltung des Daches, die aber noch nicht abgeschlossen seien.

Ohne Auswirkungen blieb der Dachschaden auf die ebenfalls benachbarte Sparkassenfiliale. Dort laufe nach Aussagen von Sprecher Matthias Geraldy der Betrieb uneingeschränkt weiter.