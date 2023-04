Das Magdeburger Team der Senioren-Rettungsschwimmer von der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft nahm erfolgreich an den Deutschen Meisterschaften teil. Goldmedaillen, gute Platzierungen und Rekorde brachten die Teilnehmer wieder mit nach Hause.

Magdeburg - vs

Nach einer dreijährigen Zwangspause ermittelten Deutschlands beste Rettungsschwimmer im niederrheinwestfälischen Harsewinkel zum 32. Mal die Besten in der Kategorie Senioren. 89 Ortsgruppen kämpften in den rettungsportspezifischen Disziplinen wie Retten einer Puppe, Untertauchen von Netzhindernissen, Retten mittels eines Gurtretters und im klassischen Freistilschwimmen um Medaillen und gute Platzierungen.

Deutsche Rekorde

Ganz vorn schwammen auch wieder die Magdeburger Rettungsschwimmer von der Ortsgruppe der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft mit. Bereits in den Einzeldisziplinen errang Marion Hannebohm die Goldmedaille und schwamm zugleich noch drei Deutsche Rekorde.

Berit Reichel wurde Fünfte und Susi Schrader Siebente. Die Männer schnitten ebenso gut ab. So wurde Werner Tretner Deutscher Meister und schwamm drei Deutsche Rekorde. Wolfgang Schrader erzielte einen dritten Platz und Ronald Baer den sechsten Platz. Die Wettkämpfer zeichneten sich zudem in den anstrengenden Mannschaftsleistungen aus, bei denen jeweils vier Schwimmer in unterschiedlichen Disziplinen starteten.

Harte Konkurrenz

„Hier war jeder Einzelne im Team gefordert. Bei der harten Konkurrenz musste jeder Handgriff sitzen, jeder Wechsel klappen, um nicht nur schnell, sondern auch ohne Strafpunkte oder Disqualifikationen am Beckenrand vor der Konkurrenz anzuschlagen“, berichtete Teilnehmerin Marion Hannebohm.

Deutscher Meister bei den Damen wurde in ihren jeweiligen Altersgruppen zum dritten Mal in Folge das Team mit Heike Zembrodt, Susanne Schrader, Gisela Schönefeld und Marion Hannebohm. Bronze ging an das Team mit Berit Reichel, Anke Gärtner, Birte Zillmann und Jana Wenzel-Jänicke.

Werbung in ganz Deutschland

Die Männer standen den Frauen nicht nach. Sie wurden in der Besetzung Werner Tretner, Ronald Baer, Michael Pantke und Günther Zoitke Vizemeister. „Mit diesen tollen Ergebnissen wiesen unsere Rettungsschwimmer wiederholt ihre sportliche Stärke für unsere Landeshauptstadt nach und machten auf die Stadt in ganz Deutschland aufmerksam“, so Teilnehmerin Marion Hannebohm.