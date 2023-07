Magdeburg - Mit einer kleinen Feier beging der Chor Gospel Connection Magdeburg am Wochenende in Cracau sein 20-jähriges Bestehen. 2003 trafen sich erstmals eine Handvoll Interessierte, um einen Gospelchor zu gründen. Darunter auch Ute Padler, die sich gern an die damalige Zeit erinnert. „Wir hatten viele Auftritte bei Firmen in Gardelegen und Seehausen“, erzählt sie.

Seit gut 20 Jahren trifft sich der Chor einmal wöchentlich zur Probe. Aus einem Projekt ist längst eine Dauereinrichtung geworden. Ende 2002 hatten der Pastor Sean Blacksten aus Amarillo in Texas USA und seine Frau, die Musiklehrerin Shelley Blacksten, sowie der damalige Leiter des CVJM eine gemeinsame Idee und suchten per Annonce Sangesfreudige für einen Gospelchor. Die Resonanz war groß und die Freude am Singen vereint bis heute 40 Sängerinnen und Sänger.

„In einem Chor zu singen bedeutet mehr, als gemeinsam Lieder einzustudieren. Ein Chor bedeutet vor allem eine starke Gemeinschaft“, erzählt Stefan Stachelhaus vom Vereinsvorstand des Chores. Er selbst stieß 2013 zum Chor: „Ich habe schon immer gesungen und als ich nach Magdeburg zog, habe ich einen Chor gesucht.“ Der Montagabend ist seitdem fix für die „Gocos“, wie sich die Chormitglieder selbst nennen, reserviert. Da wird nämlich geprobt.

Gospel Connection Magdeburg: Freude am Singen vereint 40 Hobbysänger

Der Gospelchor versammelt Sangesfreudige der verschiedensten Altersstufen aus Christen, Atheisten, Studenten und die verschiedensten Berufsgruppen. „Wir sind ein bunte Truppe. Einmal jährlich fahren wir gemeinsam auf ein Probenwochenende, das immer sehr erfolgreich und super lustig, aber auch anstrengend ist. Bei uns kommt der Spaß nicht zu kurz. Außerdem legen wir Wert aufs Gemeinschaftsgefühl“, erzählt Stefan Stachelhaus. Sie alle eint die Liebe zu Gospel, Spiritual, aber auch zu Popsongs und Evergreens.

„Wir sind ein reiner A-cappella-Chor und singen überwiegend selbst arrangierte Gospels und Spirituals. Der Funke der Freude soll überspringen, die Atmosphäre anstecken und der Gospel gefühlt werden – gerne darf auch mitgeklatscht und mitgetanzt werden“, erzählt Chorleiterin Manuela Kanneberg.

Seit 2010 hat sie die Chorleitung inne und setzt mit großem Engagement, eigenen Arrangements und moderner Probenarbeit stets neue Akzente, wie die Chormitglieder berichten.

Unterstützt werden die „Gocos“ auch von Juan Garcia bei ihrem musikalischen Repertoire.

Juan Garcia ist Jazzsänger und Musikpädagoge und hat eine Professur für Chor- und Ensembleleitung an der Hochschule für Musik „Franz Liszt“ Weimar.

Gospel Connection Magdeburg bestreitet 15 Konzerte im Jahr

Schon beim Hören auch nur einer sehr kleinen Auswahl von Gospelliedern wird deutlich, wie groß die musikalische Vielfalt ist, und mit jedem neuen Song wird man wieder von einem anderen Klangerlebnis überrascht.

„Wir singen Gospel, weil es uns Freude macht. Aber das Wissen um den Hintergrund ist wichtig für das Verständnis der Lieder. Fröhliche und freudige, aber auch tiefsinnige und ruhige Stücke wechseln sich in unserem Repertoire harmonisch ab“, erzählt Manuela Kanneberg.

Rund 15 Auftritt bestreiten der Gospelchor im Jahr. Zuletzt konnte man die Sänger und Sängerinnen bei der Fête de la Musique live erleben. Ein Dauerbrenner unter den Chormitgliedern seit 20 Jahren ist „You’ve got a friend“.

Gospelworkshop für alle Interessierten

Für alle, die Lust haben, das Singen in Gemeinschaft auszuprobieren, bietet der Gospelchor am 9. und 10. September einen Gospelworkshop mit Popkantor Maik Gosdzinski und Anna Heß aus Leipzig an. Maik Gosdzinski ist als Gospel-Musiker, Pianist, Sänger, Komponist und Arrangeur international bekannt und gibt seit über 20 Jahren Gospel-Workshops. Eine Anmeldung ist per E-Mail unter gospelworkshop2023@goco-md.de möglich.