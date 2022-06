Grabgesteck zum Totensonntag: Mit Tanne, Blumen und Moos im Trend

Magdeburg - Dicht an dicht liegt kurz geschnittene Blaufichte auf einem Grab, darüber sattgrüne Nordmanntanne und zwischendrin ein Band aus hellem Islandmoos – Gärtner Martin Cziborra und seine Mitarbeiter haben in den vergangenen Tagen Dutzende Ornamente dieser Art auf den Friedhöfen in Magdeburg gelegt. Dazwischen ein paar Pflanzen und Gräser. Ein pflegeleichter Trend, der sich in den vergangenen Jahren bei der Grabgestaltung durchgesetzt hat, zumindest für Herbst und Winter. Doch es gibt weitaus mehr Gestaltungsmöglichkeiten.