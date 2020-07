Die Moschee in Magdeburg ist mit einem Schriftzug und Anarchiezeichen beschmiert worden.

Magdeburg l "BOPC" steht an einer Wand an der Rückseite der Moschee in der Max-Otten-Straße, teilte die Magdeburger Polizei mit. Aufgetragen mit einem schwarzen Edding. Dazu ein Gesicht mit einem Anarchiezeichen. Wer das Graffiti angebracht, sei noch unklar. Dafür könne die Tatzeit auf Donnerstagnachmittag zwischen 15.05 und 17.30 Uhr eingegrenzt werden. Die Schmierereien seien insgesamt etwa 1,15 x 0,65 Meter groß.

Aufgefallen sei das Graffiti einer Polizeistreife, sagte ein Polizeisprecher. Noch immer werden Einrichtungen der islamischen und auch der jüdischen Gemeinde mehrmals am Tag von der Polizei im Rahmen des Objektschutzes aufgesucht. Grund ist das Attentat vom 9. Oktober 2019 in Halle auf eine Synagoge. Am 21. Juli 2020 beginnt in Magdeburg der Prozess gegen den Täter.

Was der Schriftzug bedeuten soll, sei ebenfalls noch unklar. Die Polizei sucht Zeugen. Wer etwas beobachtet hat, solle sich unter 0391/546-3292 melden.