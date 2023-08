Magdeburg (vs) - Beim Sommer-Special zu "Grill den Henssler" im Elbauenpark in Magdeburg ist den Promis ziemlich heiß geworden. Mit dabei bei der Kochshow, die Sonntagabend auf VOX lief, war, neben Evelyn Burdecki und Jens "Knossi" Knossalla, auch Gustav Schäfer, seines Zeichens Drummer bei der ehemaligen Magdeburger Band Tokio Hotel.

Und Schäfer lebt offenbar gerne in der Stadt. "Das Schönste an Berlin ist für mich die Autobahn nach Magdeburg", bekräftigte er seine Liebe zur Heimatstadt. "Ich mag das so klein und gemütlich. Da braucht man auch nicht so viel Schischi und den ganzen Firlefanz."

Schäfer in Magdeburg: "Sowas von niedlich"

Für den Magdeburger, der seinen zuvor aufgezeichneten TV-Auftritt gemeinsam mit seiner Familie und einer großen Tüte Popcorn vom heimischen Wohnzimmer aus verfolgte, hatte vor allem einer offenbar einen Stein im Brett. Wie der Schlagzeuger auf Instagram veröffentlichte, sei Koch-Coach Alexander Wulf, der den Promis mit Rat und Tat zur Seite stand und Steffen Henssler am Grill Paroli bot, "sowas von niedlich." Er sei "die süßeste Kochmaus auf Erden".

Ansonsten musste sich Schäfer auch im Strandmuschel-Zusammenfalten beweisen und gestapelte Pizzakartons abschlagen. Auch, wenn seine Darbietung bei den gestellten Aufgaben manchmal wackelte, gab sich der Magdeburg im Nachhinein offenbar immer noch eine "100 von 10" für seine Haltung in der Show.

Revanche: Gustav Schäfer gegen Steffen Henssler

Im direkten Duell mit Steffen Henssler gab es dann auch kleine Erfolgsmomente für den Schlagzeuger.

Immerhin konnte er in den Augen von Star-Koch Christian Rach einen klaren Erfolg gegen Henssler einfahren. Gereicht hat es letztendlich dennoch nicht. Burdecki, Schäfer und "Knossi" mussten sich geschlagen geben, fordern aber eine Revanche.