Miss Deutschland aus Magdeburg assistiert TV-Koch Steffen Henssler

ist als Assistentin in der Kochshow „Grill den Henssler Sommer Special". Die Folge wird am kommenden Sonntag bei VOX ausgestrahlt. Foto: RTL/Frank W. Hempel

Magdeburg (vs) - Tatjana Genrich aus Magdeburg hat als amtierende Miss Deutschland einen großen Auftritt vor sich. Am kommenden Sonntag fungiert sie die Show-Assistentin in der Koch-Sendung an der Seite von Starkoch Steffen Henssler. Sehr zur Freude des Koch-Kings, der sie direkt unter seine Fittiche nimmt. Den Job meistert sie vor heimischer Kulisse. Denn die Vox-Küchenschlacht mit Star-Besetzung wird schon seit 2019 im Magdeburger Elbauenpark aufgezeichnet.

In der aktuellen Ausgabe der Show zeigen diesmal auch Komiker Oliver Pocher, Fürstin Gloria von Thurn und Taxis und Football-Trainer Patrick Esume ihr Können am heißen Grill. Die drei prominenten Hobby-Köche treten gegen Koch-Legende Steffen Henssler an.

Beratung erhalten sie diesmal von Koch-Coach Johann Lafer. Am Ende bewertet die Jury das Können von Profi- und Möchtegern-Koch und verteilt Punkte. Für die Bewertung der zubereiteten Gerichte sind die Comedienne Mirja Boes, der Restauranttester Christian Rach und der ehemalige Fußballfunktionär Reiner Calmund zuständig.

Die Grill-Show wird am Sonntag, 21. August 2022, um 20.15 Uhr auf Vox ausgestrahlt.