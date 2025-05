„Grill den Henssler“ dreht Sommerspecial im Elbauenpark in Magdeburg – Alle Infos hier

Magdeburg. - Wenn Fernsehkoch Steffen Henssler den Kochlöffel schwingt, schauen Millionen zu. Für das diesjährige „Grill den Henssler“-Sommerspecial auf Vox wird die Seebühne in Magdeburg zur großen TV-Bühne. In der Open-Air-Show voller prominenter Gäste, spannender Kochduelle und unterhaltsamer Momente rückt die Elbestadt ins kulinarische Rampenlicht.

Alle Infos zum bevorstehenden „Grill den Henssler“-Sommerspecial in Magdeburg gibt es hier.

Wo findet das Sommerspecial der Vox-Kochshow statt?

Das Sommerspecial der Vox-Show „Grill den Henssler“ findet auf der Seebühne im Elbauenpark (Tessenowstr. 7) in Magdeburg statt.

Wann findet das Sommerspecial von „Grill den Henssler“ in Magdeburg statt?

Für das diesjährige Sommerspecial von „Grill den Henssler“ plant der Fernsehsender Vox insgesamt sechs Folgen. Gedreht wird in zwei Blöcken: vom 6. bis 8. Juni sowie vom 11. bis 13. Juni. Der Einlass zu den Aufzeichnungen erfolgt jeweils zwischen 15.30 Uhr und 18 Uhr. Das Ende der Drehtage ist gegen Mitternacht vorgesehen.

Wo kann während der Aufzeichnung der Henssler-Sendung geparkt werden?

Südlich des Elbauenparks, in der Tessenowstraße, stehen mehrere gebührenpflichtige Parkplätze zur Verfügung. Insgesamt bieten vier Parkflächen ausreichend Kapazität:

Parkplatz 1: 345 Parkplätze

Parkplatz 2: 452 Parkplätze, vier Behindertenparkplätze

Parkplatz 3: bis zu 500 Parkplätze, sechs Behindertenparkplätze

Parkplatz 4: 314 Parkplätze, elf Behindertenparkplätze

Die reguläre Parkgebühr beträgt 50 Cent je 30 Minuten oder pauschal fünf Euro für ein Tagesticket.

Anreise zum „Grill den Henssler“-Sommerspecial mit Bus und Bahn

Die Haltestelle Messegelände/Elbauenpark ist bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Vom Stadtzentrum aus verkehren die Straßenbahnlinien 10 in Richtung Messegelände sowie die Linie 6 in Richtung Herrenkrug. Zudem hält dort die Buslinie 51.

Wer spät unterwegs ist, kann auf die Nachtlinie N1 zurückgreifen, die ebenfalls an der Haltestelle Fahrgäste aufnimmt.

Wo bekomme ich Tickets für das Sommerspecial in Magdeburg?

Für jede der sechs Show-Aufzeichnungen auf der Seebühne stehen im Schnitt rund 1.000 Tickets zur Verfügung. Aufgrund der großen Beliebtheit von „Grill den Henssler“ und der besonderen Atmosphäre im Magdeburger Elbauenpark sind diese jedoch meist rasch vergriffen. Mittlerweile sind alle Vorstellungen restlos ausverkauft – spontane Besuche ohne Ticket sind daher nicht möglich.

Welche Kandidaten sind beim "Grill den Henssler" Sommerspecial dabei?

Beim Sommer-Special von „Grill den Henssler“ messen sich traditionell zahlreiche Prominente in kulinarischen Duellen miteinander. Welche Stars in diesem Jahr auf der Bühne im Elbauenpark antreten werden, steht derzeit noch nicht fest.

In der Vergangenheit sorgte jedoch eine bunte Mischung bekannter Gäste für Unterhaltung: 2024 standen unter anderem die „Fantastischen Vier“-Musiker Smudo und Michi Beck, Back-Influencerin Sally Özcan, Sänger Sasha, Model und Moderator Jorge González sowie Comedienne Tahnee sowie Ilka Bessin alias Cindy aus Marzahn am Grill. Auch in diesem Jahr dürfen sich die Zuschauer auf ein hochkarätig besetztes Teilnehmerfeld freuen.