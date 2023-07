Im Tarifkonflikt im Groß- und Außenhandel in Sachsen-Anhalt sollen die Streiks auf Selgros ausgeweitet werden, berichtet die Gewerkschaft Verdi in einer Pressemitteilung.

Magdeburg (vs) - Die Beschäftigten von Selgros in Magdeburg sollen sich laut der Gewerkschaft Verdi an den Streikaktionen, die von den Großhändlern an den Edeka-Lagerstandorten in Osterweddingen und Landsberg bereits seit mehreren Wochen geführt werden, teilnehmen.

Die Gewerkschaft fordert Entgelterhöhungen: 13 Prozent mehr Lohn und Gehalt, mindestens 400 Euro und eine Laufzeit des Tarifvertrages von zwölf Monaten.

Die nächsten Tarifverhandlungen finden am 5. September 2023 statt. Die Streik-Kundgebung findet auf dem Gelände von Selgros Magdeburg am 20. Juli ab 9.00 Uhr statt.