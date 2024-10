Im Rahmen einer Großkontrolle nimmt die Polizei am Magdeburger Schleinufer Verkehrssünder ins Visier. Der Schwerpunkt der Kontrolle liegt auf Alkohol- und Drogensünder am Steuer.

Große Polizeikontrolle am Schleinufer in Magdeburg

Im Rahmen einer Großkontrolle am Magdeburger Schleinufer, hier der Parkplatz Petriförder, nimmt die Polizei Verkehrssünder ins Visier.

Magdeburg - Am Magdeburger Schleinufer nimmt die Polizei am Mittwoch (16. Oktober 2024) Verkehrssünder ins Visier. Im Rahmen einer internationalen Großkontrolle wird der Schwerpunkt auf Alkohol- und Drogensünder gelegt. Autofahrer auf dem Schleinufer müssen Geduld mitbringen, es kommt zu Rückstaus. Der gesamte Verkehr wird über den Parkplatz am Petriförder sowie den gegenüberliegenden Parkplatz umgeleitet.

Hier ziehen Beamte aus 13 Bundesländern sowie aus Polen, den Niederlanden und der Schweiz stichprobenartig Fahrzeuge zur Kontrolle heraus. Auch der Zoll ist im Einsatz. Unterstützt wird die Polizei unter anderem vom Technischen Hilfswerk sowie von Vetretern einer Fachfirma für Alkohol- und Drogentests. Auch Ärzte sind vor Ort, um bei Sündern Blutproben zu entnehmen. Die Kontrolle ist bis in die Abendstunden angesetzt.