Nach heftigem Regen, Windböen und Hagel ist die Feuerwehr am Mittwochabend zu rund 40 Einsätzen in Magdeburg ausgerückt.

Magdeburg (dpa/tch/tn) l Gegen 19.00 Uhr zogen schwarze Wolken über Magdeburg, wie in einem Hollywood Blockbuster, auf. Schnell und heftig entluden sich Wassermassen aus diesen. Aus dem Stadtteil Rothensee wurden sogar daumendicke Hagelkörner von Anwohnern gemeldet. Vor allem die Stadtteile Olvenstedt und Neustädter bekamen die Gewalt der Natur zu spüren. Binnen kürzester Zeit knickten Bäume um, Baustellenabsperrungen flogen umher und Straßen standen unter Wasser. Wie Dirk Kenklies von der Feuerwehr Magdeburg mitteilte, waren alle Einsatzkräfte der Feuerwehr Magdeburg bei insgesamt 39 Einsätzen (Stand: 20.30 Uhr) gebunden.

Vor allem umgeknickte Bäume sorgten immer wieder für Behinderungen. In der Olvenstedt wurde ein Auto durch einen Baum komplett zerstört. In Helmstedter Chaussee spaltete ein Blitz einen Baum. Dieser musste von der Feuerwehr mit einer Drehleiter beseitigt werden. Am nicht weit entfernten Stephan-Schütze-Platz musste eine Baumkrone aus einem Baum entfernt werden. Hier zog sich der Einsatz bis kurz vor Mitternacht hin.

Augenzeugen berichteten in Olvenstedt von einem kleinen Tornado der durch den Stadtteil gezogen sein soll. Dieser konnte jedoch noch nicht offiziell bestätigt werden. Auch aus den Landkreisen Börde und Jerichower Land wurden unwetterbedingte Einsätze gemeldet.