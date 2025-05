Sorge bei Eltern und Erziehern Polizei warnt: „Socken-Mann“ spricht in Magdeburg Kinder an

In Magdeburg sorgt ein ungewöhnlicher Fall für Verunsicherung: Ein Mann spricht Kinder an und bietet ihnen Geld für ihre getragenen Socken. Was bisher bekannt ist und was die Polizei unternimmt.