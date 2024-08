In Magdeburg können Mode-Liebhaber echte Designer-Stücke entdecken. Das Geschäft in der Leipziger Straße bietet Vintage-Mode von Luxus-Marken wie Gucci und Prada und setzt dabei auf Nachhaltigkeit und Qualität.

Gucci, Prada, Dior: Hier gibt es Designer-Mode in Magdeburg

Magdeburg. - Er liebt Designermode, ist aber auch großer Fan von Nachhaltigkeit: Beide Vorlieben hat Andreas Petzold in seinem Designer-Vintage-Laden vereint. Was es hier alles gibt und was Joe Cocker damit zu tun hat.