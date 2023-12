Die bekannte Deko- und Shopping-Serie "Guidos Deko Queen" hat in Magdeburg haltgemacht. Mit dabei: Katharina, die für die Show-Aufgabe mit 2500 Euro Guthaben einen Raum komplett umdekorieren muss.

Guidos Deko Queen in Magdeburg: Katharina bringt keine Eulen nach Athen

Die blaue Eule soll im Mittelpunkt des neuen Designs stehen. Screenshot von Guidos Deko Queen auf RTL Plus, Bildrechte: Vox / RTL Group

Magdeburg - Damit hat die 33-jährige Erzieherin Katharina, die gerne durch die Welt reist, wohl nicht gerechnet. Als sie das Thema der Show am Donnerstag, dem 30. November, erfuhr, war sie positiv überrascht. Das Motto: "Kunstvoll eingerichtet - Greife das Design eines Kunstwerks in deinem Raum auf", wird ihr vom Showmaster Guido Maria Kretschmer per Videobotschaft übersandt.