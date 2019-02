Gegen zwei Männer wurde in Magdeburg Haftbefehl erlassen. Sie wurden von einem Zeugen bei einem versuchten Einbruch beobachtet. Symbolfoto: Anja Guse

Die Polizei hat in Magdeburg zwei Männer festgenommen, die in zwei Transporter eingebrochen sein sollen.

Magdeburg l Dank eines Zeugen hat die Polizei am Montagabend in Magdeburg zwei Männer geschnappt, die zwei Transporter aufbrechen wollten.

Der Zeuge beobachtete die Männer kurz nach 23 Uhr in der Thietmarstraße. Das Aufbrechen der Transporter misslang, sodass sich die Männer mit einem weißen Citroen wieder entfernten.

Die Polizei lokalisierte den Kastenwagen und verfolgte diesen bei einem zwischenzeitlichen Fluchtversuch. In der Kritzmannstraße gelang es den Beamten das Fahrzeug zu stoppen. In dem Citroen befanden sich die zwei Männer. Außerdem stellten die Polizisten diverses Einbruchswerkzeug in dem Fahrzeug fest.

An den beiden angegriffenen Transportern wurden im Nachgang ebenfalls Hebelspuren entdeckt. Dadurch erhärtete sich der Tatverdacht und die beiden Männer im Alter von 30 und 37 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Am Dienstag wurden die beiden serbischen Männer einem Richter vorgeführt, welcher Haftbefehl erließ.