Halbe Million Euro für drei Stufen: Treppen am Adolf-Mittag-See wieder offen

Wieder Platz am Wasser: Nach jahrelanger Sperrung sind die historischen Treppen am Westufer des Adolf-Mittag-Sees wieder zugänglich. Drei großzügige Stufen laden zum Verweilen ein.

Magdeburg. - Jahrelang war Geduld gefragt – jetzt dürfen sich Spaziergängerinnen und Spaziergänger in Magdeburg freuen: Die historischen Treppen am Westufer des Adolf-Mittag-Sees sind offiziell freigegeben worden. Drei großzügige Treppenstufen, jede etwa 25 Meter lang, laden nun wieder zum Verweilen direkt am Wasser ein.