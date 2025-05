Magdeburg feiert den Tag der Nachbarn. Ob beim Waffelessen, Trödeln oder Theatergucken – an vielen Orten der Stadt zeigt sich am 23. Mai 2025: Gutes Miteinander beginnt vor der Haustür. Wo gefeiert, gebruncht und gebastelt wird.

Magdeburg. - Während der Corona-Pandemie wurde deutlich, wie wertvoll eine gute Nachbarschaft ist. Doch sie ist keine Selbstverständlichkeit – sie will gepflegt werden. Und: Sie darf gefeiert werden. Aus diesem Grund wurde 1999 in Paris der Nachbarschaftstag ins Leben gerufen. Seither findet er Ende Mai in zahlreichen europäischen Städten statt – seit 2018 auch in Deutschland.

Am Freitag, 23. Mai 2025, werden auch in Magdeburg die Straßen zum Treffpunkt. Der Tag der Nachbarn zeigt: Gemeinschaft beginnt direkt vor der eigenen Haustür – manchmal reicht ein Schritt hinaus.

Ziel des Aktionstages ist es, den nachbarschaftlichen Zusammenhalt zu stärken und Gemeinschaft erlebbar zu machen. In Magdeburg beteiligen sich zahlreiche Initiativen und Vereine an diesem besonderen Tag.

Ob beim Stöbern auf dem Flohmarkt, beim gemeinsamen Basteln oder Brunchen – der Tag der Nachbarn in Magdeburg zeigt, wie vielfältig und lebendig Nachbarschaft sein kann.