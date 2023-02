Handel - so soll der Markt in Magdeburg gerettet werden

Der Wochenmarkt auf dem Alten Markt ist ein wichtiger Teil des Handels in Magdeburg.

Magdeburg - Der Wochenmarkt auf dem Alten Markt ist eine Institution: Hier können Magdeburger und Besucher frische Lebensmittel, aber auch andere Waren einkaufen, wenn sie nicht den sonst gewohnten Einzelhandel im Ladenlokal nutzen möchten. Dienstags bis sonnabends wird vor dem historischen Ensemble von Altem Rathaus und Magdeburger Reiter Markt gehalten. Doch leicht haben es viele Händler nicht - denn vom Kundenzuspruch kann der Wochenmarkt im Herzen der Magdeburger Altstadt mit dem Hamburger Fischmarkt, dem Münchner Viktualienmarkt oder dem Basar in Marrakesch kaum mithalten. Wie also kann man den Händlern helfen, so die Frage der Stadtratsfraktionen FDP/Tierschutzpartei und Gartenpartei/Tierschutzallianz.