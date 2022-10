Hartz und Herzlich auf RTL2: "Magdeburg ist eine Drecksstadt"

In der dritten Folge der RTL2-Sendung Hartz und Herzlich aus Magdeburg wird es noch einmal emotional. Mickey hat Liebeskummer und Franzi erhält eine schreckliche Nachricht. Wir verraten, wie es in der vorerst letzten Folge weitergeht.

Magdeburg (tt) - Die dritte und letzte Folge der RTL2-Sendung Hartz und Herzlich aus Magdeburg gibt noch einmal einen tiefen Einblick in das Leben der Bewohner der Stadtteile Neue Neustadt, Neustädter See und Neustädter Feld. Viele hier würden ein Leben an der Armutsgrenze führen. Die Arbeitslosenquote in der Landeshauptstadt liegt bei 7,5 Prozent und damit über dem Bundesdurchschnitt, heißt es.

Liebeskummer in Magdeburg: Mickey und Susi haben sich getrennt

Der 40-jährige Mickey hat Liebeskummer. Er und seine Verlobte Susi haben sich getrennt, nach gerade einmal neun Wochen. Mickey sitzt bei der 64-jährigen Siggy zu Hause im Neustädter Feld und klagt ihr sein Leid. Auch mit Siggy war er schon einmal zusammen und sogar vier Wochen verlobt. Susi sei mit seinen früheren Beziehungen nicht klar gekommen, heißt es. Doch er wolle sich davon nicht runterziehen lassen, sagt Mickey zu Siggy. „Es hätte vielleicht eh nicht geklappt“, sagt der Hartz IV-Empfänger. Er hege keinen Groll gegen seine Ex-Verlobte. Er wolle nach vorne blicken.

Seit 16 Jahren lebt Mickey von Hartz IV. In einer eigenen Wohnung habe er das letzte Mal von 1999 bis 2001 gelebt. Die Zeit danach habe er bei Freunden gelebt oder bei seinen Freundinnen. Doch das soll sich nun ändern. Mickey möchte endlich wieder eine eigene Wohnung haben. „Ich möchte auch mal meine Ruhe haben und die Tür hinter mir zumachen können.“ All das, was er in den vergangenen 20 Jahren nicht gemacht hat.

Verein Machdeburjer mit Herz hilft Mickey bei Wohnungssuche

Er fasst sich ein Herz und meldet sich beim gemeinnützigen Verein „Machdeburjer mit Herz“ an. Dieser kümmert sich um Arbeitslose, Alleinerziehende und Rentner und unterstützt sie bei der Wohnungssuche, bei der Einrichtung sowie mit Lebensmitteln. Gleich am Telefon will sich die Vorsitzende Sabine mit Mickey treffen.

Sie fährt zu Siggy und fragt, ob alle Unterlagen vom Amt sowie ein Personalausweis vorhanden sei. Viele Obdachlose hätten das gar nicht und dann müsse sich zunächst darum gekümmert werden. Doch Mickey kann alle erforderlichen Unterlagen der Vorsitzenden vom Verein „Machdeburjer mit Herz“ vorzeigen. Und welch eine Freude: Sie hat auch bereits eine passende Wohnung für Mickey im Blick. Ein neues Treffen für eine Wohnungsbesichtigung wird vereinbart.

Frührentnerin Siggy, die übrigens zehnmal verheiratet war, kann es gar nicht glauben und freut sich sehr für Mickey. Sie lässt es sich auch nicht nehmen, sich die Wohnung im Süden von Magdeburg mitanzugucken. 38 Quadratmeter groß und 360 Euro warm soll sie kosten.

Die Wohnung sei amtskonform, sagt Sabine. Das bedeutet: Die neue Bleibe sei für eine einzelne Person nicht zu groß und nicht zu teuer. Somit sollte es keine Probleme geben, dass das Amt die Kosten für die Wohnung übernimmt. So ist es auch. Am Ende der 3. Folge kann Mickey nach mehr als 20 Jahren in eine eigene Wohnung ziehen.

Neue Neustadt: Franzi, Markus und ihre sechs Kinder

Auch bei Franzi und ihrer Familie dreht sich zunächst alles um ihre Wohnung in der Neuen Neustadt in Magdeburg. Sechs Zimmer hat diese, wobei ein Zimmer aufgrund von Feuchtigkeit nicht genutzt werden kann. Der Vermieter hat der achtköpfigen Familie fristlos gekündigt, weil diese Mietschulden hat. Doch schuld daran sei das Amt, so Franzi.

"Ich halte nun erst einmal die Füße still." Franzi

Dieses habe, als die Betriebskosten erhöht worden sind, weiterhin den alten Betrag überwiesen. Und das, obwohl sie das Schreiben, aus denen die höheren Kosten hervorgehen, an das Arbeitsamt weitergeleitet habe. Über 3800 Euro Mietschulden seien so entstanden. Das Amt habe diese nun sofort beglichen, sagt die sechsfache Mutter. Aber bedeute dies auch, dass die Kündigung hinfällig sei? Auf Anrufe reagiert die Hausverwaltung nicht. Franzi will nun erst einmal abwarten. „Ich halte erst einmal die Füße still“, sagt die Magdeburgerin.

Dennoch schaut sich die Familie nach Alternativen um. Doch es sei schwer in Magdeburg eine bezahlbare Wohnung für acht Personen zu finden. Und das Amt habe eine Obergrenze. Da sie jedoch eine so große Familie seien, bräuchten sie auch eine entsprechend große Wohnung und da würden sie leicht über diese Grenze kommen, so die 36-Jährige.

"Magdeburg ist eine Drecksstadt". Tochter Leonie, 13 Jahre alt

Doch die Familie will raus aus der Wohnung. Es herrsche in der Gegend eine hohe Kriminalität, außerdem sei es in der vergangenen Zeit immer häufig zu Bränden in Wohnungen gekommen. „Der Block ist asozial“, sagt die 17-jährige Lisa. Die 13-jährige Schwester Leonie geht sogar noch weiter und sagt: „Magdeburg ist eine Drecksstadt“. Dem stimmt Vater Markus mit: „Ist leider so“ zu.

Vater Markus kommt in Berlin auf die Intensivstation

Doch plötzlich sind die Wohnungssorgen winzig klein. Denn der Schock: Vater Markus kommt ins Krankenhaus. Doch von Magdeburg muss er sogar nach Berlin in eine Spezialklinik gebracht werden und liegt dort auf der Intensivstation. Nach einem Schlaganfall vor fünf Jahren leidet der 45-jährige Familienvater unter einer Herzinsuffizienz und kann nicht mehr arbeiten. Franzi ist verzweifelt. Nachbar Rene steht ihr zur Seite und auch die Kinder packen mit an, kaufen ein und bereiten das Abendessen vor.

Tochter Lisa leistet sogar ihre 40 Arbeitsstunden, die sie aufgrund massiven Schuleschwänzens vom Amt aufgebrummt bekommen hat, vollständig ab. Das sah am Anfang ganz anders aus und fast hätte sie, wenn sie diese nicht abgeleistet hätte, vier Tage im Jugendarrest verbringen müssen.

Magdeburg Neustädter See: Coco und Sohn Felix

26-jährige Felix hatte zu Beginn der Sendung Hartz und Herzlich eine Stelle als Lagerhelfer ergattert. Doch diese hat er bereits nach drei Wochen wieder verloren. „Sie waren nicht zufrieden mit meiner Leistung“, sagt der 26-Jährige. Doch er möchte so schnell wie möglich wieder eine Arbeit haben und nicht von Hartz IV leben.

Felix lebt zusammen mit seiner Freundin und seinem Sohn. Für seinen zweijährigen Sohn möchte er ein Vorbild sein. Um möglichst schnell wieder Arbeit zu finden, möchte er über das Jobcenter eine Fortbildung zum Gabelstaplerfahrer machen. Er lese oft in Stellenanzeigen, dass ein Gabelführerschein gewünscht sei, berichtet der 26-Jährige.

"11,11 Euro - das ist der Mindestlohn für eine Reinigungskraft." Corinna vom Neustädter See

Auch seine Mutter Corinna hofft, bald wieder eine neue Stelle zu finden. Seit 1,5 Jahren ist sie arbeitslos. Eine abgeschlossene Ausbildung hat sie, wie auch ihr Sohn Felix, nicht. Coco hat fünf Kinder, drei leben zusammen mit ihr und ihrem Lebensgefährten im Stadtteil Neustädter See. Ihr Lebensgefährte Henry ist zurzeit ebenfalls arbeitslos. Er sei fristlos gekündigt worden, nachdem er zwei Wochen in der Probezeit krank gewesen sei.

Von 1300 Euro lebt die fünfköpfige Familie im Monat. Doch Coco hat Glück. Sie hat sich bei einer Firma als Reinigungskraft vorgestellt und kann schon darauf die Woche anfangen. 11,11 Euro bekomme sie pro Stunde. „Das ist der Mindestlohn für eine Reinigungskraft“, sagt die fünffache Mutter.

Wie hat der Dreh von RTL2 den Teilnehmern gefallen

Am Ende der Sendung werden die Teilnehmer gefragt, wie sie es fanden, vier Monate mit der Kamera begleitet zu werden.

Siggy gibt zu: "Am Anfang wollte ich nicht. Aber mir ist durch die Kamera klargeworden: es hilft sehr, einmal darüber zu reden."

Zum Schluss der 3. Folge und damit dem Ende der Sendung aus Magdeburg, zeigt RTL2 Privataufnahmen der Teilnehmenden, die entstanden sind, als der Privatsender schon nicht mehr in Magdeburg gedreht hat. Dabei sind Franzis Bilder die schönsten. Sie zeigem, wie Ehemann Markus nach vier Monaten im Krankenhaus endlich wieder nach Hause in Magdeburg zurückkehrt.

