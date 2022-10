"Hartz und Herzlich" bei RTL2: "Magdeburg ist eine Drecksstadt"

In der dritten Folge der RTL2-Sendung Hartz und Herzlich aus Magdeburg wird es noch einmal emotional. Mickey hat Liebeskummer und Franzi erhält eine schreckliche Nachricht. Wir verraten, wie es in der vorerst letzten Folge weitergeht.

Magdeburg - Die dritte und letzte Folge der RTL2-Sendung Hartz und Herzlich aus Magdeburg gibt noch einmal einen tiefen Einblick in das Leben der Bewohner der Stadtteile Neue Neustadt, Neustädter See und Neustädter Feld. Viele hier würden ein Leben an der Armutsgrenze führen. Die Arbeitslosenquote in der Landeshauptstadt liegt bei 7,5 Prozent und damit über dem Bundesdurchschnitt, heißt es.