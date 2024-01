Folge 3 von Hartz und herzlich aus Magdeburg: Lisas und Leons Tochter Emma lebt noch immer in einer Pflegefamilie. Die Teenie-Eltern vermissen ihr Baby sehr. Was sonst noch in der dritten Folge der RTL2-Doku aus der Landeshauptstadt passiert.

Magdeburg. - RTL2 zeigt im Januar drei neue Folgen der Sozial-Doku "Hartz und herzlich" aus Magdeburg. Die Sendung begleitet Menschen, die in Armut leben, in ihrem Alltag. Die dritte und letzte Folge läuft am 16. Januar 2024 um 21.15 Uhr. Was erwartet die Zuschauer?

"Hartz und herzlich" aus Magdeburg: Das Geld ist knapp bei Coco und Henry

In einer Magdeburger Plattenbausiedlung im Stadtteil Neue Neustadt lebt Coco mit ihrem Partner Henry und ihren Kindern Selina und Niclas. Coco arbeitet seit acht Monaten Vollzeit als Reinigungskraft. Seitdem ist die Familie nicht mehr auf staatliche Sozialleistung angewiesen. Trotzdem ist das Geld knapp.

Hartz und herzlich aus Magdeburg: Die Magdeburgerin Coco hofft, dass ihr Partner Henry den Job in der Grünpflege bekommt.

Cocos Partner Henry ist arbeitslos. Er hat keine Ausbildung und schreibt seit mehr als zwei Jahren erfolglos Bewerbungen. Nun wird er zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Bekommt der 30 Jahre alte Magdeburger die Stelle als Helfer in der Grünpflege?

TV-Show Hartz und herzlich auf RTL2: Leon und Lisa aus Magdeburg vermissen ihre Tochter Emma

Neben Coco und ihrer Familie geht es in der dritten Folge "Hartz und herzlich" um die beiden 19-Jährigen Leon und Lisa. Bis vor Kurzem haben die jungen Eltern in einer Fünfzimmerwohnung in der Magdeburger Grünstraße gewohnt - zusammen mit ihrer Tochter Emma, Lisas Eltern und Lisas fünf Geschwistern.

Nun ist die Großfamilie, die von Bürgergeld lebt, in ein dreistöckiges Mietshaus im benachbarten Schönebeck gezogen - allerdings ohne Säugling Emma. Das Jugendamt hatte das Mädchen in eine Pflegefamilie gegeben. Die Behörde traut den Teenie-Eltern Lisa und Leon nicht zu, Verantwortung für ihre Tochter zu übernehmen.

Die beiden Teenager leiden unter der Trennung von Emma. Ob das Mädchen wieder zu Lisa und Leon zurückkehren kann, hängt von der Verantwortungsfähigkeit der jungen Eltern ab. Damit Emma zurückkehren kann, müssen sie eine Reihe von Auflagen des Jugendamtes erfüllen.

Neu bei Hartz und herzlich aus Magdeburg: Leons Bruder Nico will in Schönebeck ein neues Leben beginnen

Zu Leons großer Freude ist sein Bruder Nico überraschend aus Aachen nach Schönebeck gekommen. Er wohnt zusammen mit Leon, Lisa und deren Großfamilie in dem dreistöckigen Mietshaus.

Mit Leons Hilfe will Nico in Schönebeck ein neues Leben beginnen. Leon hilft ihm gerne, auch wenn er damit zu kämpfen hat, dass seine Tochter Emma noch immer in einer Pflegefamilie lebt.

3. Folge von Hartz und herzlich aus Magdeburg: Früh-Rentnerin Siggi ist in finanzieller Not

In der dritten Folge der RTL2-Doku geht es außerdem um 66 Jahre alte Siggi, die im Magdeburger Stadtteil Sudenburg lebt. Seit mehr als 20 Jahren ist die Alleinstehende arbeitsunfähig und bezieht Erwerbsunfähigkeitsrente, mit der sie unter dem Existenzminimum lebt.

Allerdings wurde ihre Grundsicherung nach Neubeantragung immer noch nicht ausgezahlt. Jetzt hat Siggi kaum noch Geld zum Leben. Hinzu kommt, dass sich die Rentnerin vor Kurzem einen Hundewelpen zugelegt hat, was ihre finanzielle Situation noch verschärft.

Schicksale der RTL2-Doku Hartz und Herzlich aus Magdeburg: Siggi ist in finanzieller Not, weil ihre Grundsicherung noch nicht ausgezahlt wurde.

Um über die Runden zu kommen, kocht Siggi kreative Gerichte und geht in einen An- und Verkauf. Bekommt die Rentnerin noch die Grundsicherung, die ihr zusteht?

Hier wurde für "Hartz und herzlich" schon gedreht - Magdeburg und Bitterfeld-Wolfen dabei

Die Sendung "Hartz und herzlich" gibt es seit 2016 und wird von der Produktionsfirma UFA produziert. Auch Serien wie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" oder "Charité" und Shows wie "Das Supertalent" oder "Deutschland sucht den Superstar" wurden von UFA bereits produziert.

Gedreht wurde "Hartz und herzlich" bisher in Städten wie Duisburg, Bitterfeld-Wolfen, Mannheim, Rostock, Salzgitter-Lebenstedt, Pirmasens, Niedergörsdorf, Bergheim, Frankfurt an der Oder, Luckenwalde, Krefeld, Köln, Leverkusen, Düren, Eberswalde, Trier, Nürnberg und Magdeburg. Die erste Staffel aus Magdeburg wurde im Oktober 2022 auf RTL 2 ausgestrahlt.

Kritik an Formaten wie "Hartz und herzlich" auf RTL2

Fernsehformate über Langzeitarbeitslose wie "Hartz und herzlich" werden seit Langem kritisiert. Kritiker meinen, sie würden Klischees manifestieren und Menschen vorführen. RTL2-Chefredakteurin Konstanze Beyer weist die Vorwürfe jedoch zurück.

Wenn ärmere Menschen zu Wort kommen, wie bei RTL 2, wäre es scheinbar unerwünscht, weil sie sich nicht so ausdrücken, wie Akademiker es tun würden. Zuschauer wären peinlich berührt. Doch genau das wird oft kritisiert; dass Arme keine Stimme und keine Lobby haben, so Beyer.