Die Polizei hat am Hasselbachplatz in Magdeburg eine Schlägerei beendet. Foto: Tom Wunderlich

Mit einem Großaufgebot hat die Polizei am Hasselbachplatz in Magdeburg eine Prügelei unter Männern beendet.

Magdeburg l Am Freitagmorgen ist es zu einem großen Polizeieinsatz am Magdeburger Hasselbachplatz gekommen. Nach ersten Informationen waren dort gegen 1.35 Uhr mindestens zwei Personengruppen aneinandergeraten. Dabei soll auch ein Messer im Spiel gewesen sein.

Als die ersten Polizeikräfte anrückten, verlagerte sich die Schlägerei vor einen Imbiss in der Otto-von-Guericke-Straße. Dabei flogen sogar Tische und Stühle durch die Gegend. Unter dem Einsatz von Pfefferspray und körperlichem Zwang wurden die Gruppen getrennt. Der mutmaßliche Tatverdächtige mit dem Messer wurde festgenommen. Auch drei weitere Männer mussten in Gewahrsam genommen werden.

Mindestens zwei Personen wurden leicht verletzt, einer davon durch den Einsatz von Pfefferspray. Bis zu 25 Streifenwagen waren an dem Einsatz beteiligt. Am Rande des Einsatzes kam es zu einer weiteren Auseinandersetzung in der angrenzenden Einsteinstraße. Die Ermittlungen laufen in beiden Fällen.