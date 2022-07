Wenn man einigen Magdeburgern zuhört, dann sei "ihr Hassel" nicht mehr sicher genug, um ungestört seinen Feierabend dort zu verbringen. Dagegen wollen die Sicherheitsbehörden etwas tun. Was das auch mit mobilen Lautsprechern zu tun hat.

Mitunter ist die Polizei mit einem erhöhten Sicherheitsaufgebot am Hasselbachplatz.

Magdeburg - „Es wird in einer Stadt wie Magdeburg immer Kriminelle und Kriminalität geben“, sagte im November 2021 Oberbürgermeister Lutz Trümper in einer Stadtratsdebatte rund um ein neues Sicherheitskonzept. Die gefühlte Sicherheit sei bei vielen Magdeburgern rund um den Hasselbachplatz immens gesunken, war in der Sitzung zu hören. Wie kann das Ausgehviertel (wieder) sicherer werden?