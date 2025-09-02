weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
158.000-Euro-Investition im Voraus Hat das schlechte Wetter die Magdeburger Freibadsaison verhagelt?

Temperaturen um die 20 Grad und Regen: Der Sommer hat sich nicht gerade von seiner besten Seite gezeigt. Kam bei den Magdeburgern trotzdem Badelaune auf?

Von Angelina Nolte 02.09.2025, 06:10
Mit dem 31. August endet die Freibadsaison in Magdeburg
Mit dem 31. August endet die Freibadsaison in Magdeburg Foto: Uli Lücke

Magdeburg. - 158.000 Euro hat die Stadt Magdeburg in Vorbereitung auf die Freibadsaison 2025 investiert. Die Gelder flossen in Pflege-, Umbau- und Reparaturmaßnahmen, damit die Saison pünktlich am 17. Mai beginnen konnte. Doch hat sich das rentiert? So lief die Badesaison 2025.