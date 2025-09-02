158.000-Euro-Investition im Voraus Hat das schlechte Wetter die Magdeburger Freibadsaison verhagelt?
Temperaturen um die 20 Grad und Regen: Der Sommer hat sich nicht gerade von seiner besten Seite gezeigt. Kam bei den Magdeburgern trotzdem Badelaune auf?
02.09.2025, 06:10
Magdeburg. - 158.000 Euro hat die Stadt Magdeburg in Vorbereitung auf die Freibadsaison 2025 investiert. Die Gelder flossen in Pflege-, Umbau- und Reparaturmaßnahmen, damit die Saison pünktlich am 17. Mai beginnen konnte. Doch hat sich das rentiert? So lief die Badesaison 2025.