Temperaturen um die 20 Grad und Regen: Der Sommer hat sich nicht gerade von seiner besten Seite gezeigt. Kam bei den Magdeburgern trotzdem Badelaune auf?

Mit dem 31. August endet die Freibadsaison in Magdeburg

Magdeburg. - 158.000 Euro hat die Stadt Magdeburg in Vorbereitung auf die Freibadsaison 2025 investiert. Die Gelder flossen in Pflege-, Umbau- und Reparaturmaßnahmen, damit die Saison pünktlich am 17. Mai beginnen konnte. Doch hat sich das rentiert? So lief die Badesaison 2025.