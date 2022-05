Hat Magdeburg ein Rattenproblem?

Aufmerksam nimmt eine Hausratte ihre Umgebung in Augenschein. In Magdeburg haben die Tiere jetzt von der Stadtpolitik Aufmerksamkeit erhalten.

Magdeburg - „Der Oberbürgermeister wird beauftragt, die mögliche Veränderung der Rattenpopulation im gesamten Stadtgebiet unter Verwendung geeigneter Verfahren zu prüfen“, heißt es in einem Beschluss, den der Magdeburger Stadtrat auf seiner Oktobersitzung gefasst hat. Wenn nötig, so heißt es weiter, sollen konkrete Maßnahmen zur Regulierung des Bestands an Ratten vorgeschlagen werden. Und eine Informations- und Aufklärungskampagne sollte auf den Weg gebracht werden. Doch was die Ratten angeht, gehen die Meinungen offenbar auseinander.