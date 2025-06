Magdeburg. – Zugreisende müssen sich ab Montag, 30. Juni, auf zahlreiche Einschränkungen im Bahnverkehr von und nach Magdeburg einstellen, wie die Deutsche Bahn (DB) meldet.

Der Grund: Es stehen bis Samstag, 5. Juli, Arbeiten an den Oberleitungen der Bahn rund um den Eisenbahnknoten in Magdeburg südlich vom Hauptbahnhof an. Die Deutsche Bahn arbeite vom 30. Juni bis 5. Juli 2025 täglich zwischen 7 und 19 Uhr an den Oberleitungen im Knoten Magdeburg südlich des Hauptbahnhofs, heißt es von Seiten der Bahn.

Das soll sich direkt auf Reisende von und nach Magdeburg Hauptbahnhof auswirken. Die Züge zwischen Magdeburg und Leipzig würden dann über eine Umleitungsstrecke fahren. Dabei komme es zu Haltausfällen.



Im Fernverkehr ergeben sich für die folgenden Verbindungen Änderungen:



IC-Linie 55 (Stuttgart – Mainz – Köln – Hannover – Dresden):

Umleitung der Züge zwischen Magdeburg und Leipzig. Daher entfallen die folgenden Halte: Köthen, Halle Hauptbahnhof und Leipzig/Halle Flughafen. Stattdessen halten die Züge in Bitterfeld und Dessau.



IC-Linie 56 (Norddeich – Hannover – Leipzig): Für die Züge zwischen Magdeburg und Halle verlängert sich die Fahrzeit um etwa 25 Minuten. Daher ergeben sich ab Leipzig Hauptbahnhof geänderte Abfahrts- und Ankunftszeiten. Der Halt in Köthen entfällt. Die Züge halten aber zusätzlich in Dessau und Leipzig/Halle Flughafen.



IC-Linie 57 (Warnemünde – Rostock – Schwerin – Magdeburg – Leipzig): Vom 3. bis 5. Juli fahren die Züge eine andere Strecke zwischen Magdeburg und Halle. Daher verlängert sich die Fahrzeit um rund 25 Minuten und es ergeben sich für Leipzig Hauptbahnhof andere Abfahrts- und Ankunftszeiten. Der Halt in Köthen entfällt. Die Züge halten aber zusätzlich in Dessau und Leipzig/Halle Flughafen.

Im Nahverkehr ergeben sich für die folgenden Verbindungen Änderungen:

Schienenersatzverkehr: Im Nahverkehr ersetzen Busse die Züge der Linie S1 (Schönebeck S. – Magdeburg – Stendal – Wittenberge) in der Zeit von 7 bis 19 Uhr. Dabei ändern sich auch die jeweiligen Abfahrtzeiten.



Die Züge der Linie RE20 (Schönebeck S. – Magdeburg – Uelzen) fahren in der Zeit zwischen 7 und 20 Uhr von und nach Schönebeck über eine andere Strecke. Daher entfallen die Halte an den Stationen Schönebeck-Frohse, Magdeburg Sket Industriepark, Magdeburg-Salbke, Magdeburg-Hasselbachplatz und teilweise auch Magdeburg Hauptbahnhof.

Die Züge der Linie RE30 (Halle – Magdeburg) fahren ebenfalls über eine alternative Strecke und halten nicht in Magdeburg-Buckau.

Am Magdeburger Hauptbahnhof fahren die Busse vom ZOB an den Steigen 5 und 6.

Die Modernisierung des Südabschnitts ist voraussichtlich Ende 2027 abgeschlossen. Ab 2028 gehen die Arbeiten am nördlichen Teil des Eisenbahnknotens weiter.