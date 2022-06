Das Herz von Fußballer Christian Beck schlägt noch immer blau-weiß, auch beim Hausbau in Magdeburg: Jetzt feierte er Richtfest. Mit einer süßen Freude und Urlaubsplänen.

Blau-weißer Himmel, blau-weiße Richtkrone: Fußballer Christian Beck und Ehefrau Paulin feiern Richtfest. Sie bauen in Magdeburg ein Eigenheim. Dachdeckermeister Michael Grothe hilft und hält den Nagel fest.

Magdeburg - Eins, zwei, drei, viele Schläge benötigte Christian Beck (34), um beim Richtfest den letzten Nagel - einen besonders langen - auf dem Dach ins Holz zu schlagen. Immerhin, nicht ganz so viele gingen daneben. Das wäre sonst teuer geworden. Denn jeder Fehlschlag wird in Bier umgemünzt, so die Abmachung unter Freunden und Mitarbeitern der Baufirma.