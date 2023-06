Magdeburg - en nachhaltigsten Arbeitsplatz in Magdeburg“, verspricht Falk Lepie vom Hausprojekt Bunte Butze. In einem Gründerzeithaus an der Annastraße haben er und seine Mitstreiter in den vergangenen zwei Jahren ihre Ideen vom ersten CO₂-neutralen Mehrfamilienhaus in Magdeburg weitestgehend umgesetzt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.