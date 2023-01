Für Besucher geschlossen: Zoo Magdeburg ohne Strom?

Der Zoo Magdeburg könnte bald ein Stromproblem bekommen. Wir zeigen, was das für die Besucher bedeutet und was das mit kommendem Dienstag zu tun hat.

Magdeburg (us) - Der Zoo stellt sich in Magdeburg auf eine schwere Zeit ein. Darum sollen Besucher am kommenden Dienstag, 24. Januar, vor verschlossenen Türen stehen. Was steckt wirklich dahinter?

„Wir fahren einen Testlauf, überprüfen interne Prozess-Stufen, Warnsysteme und die Notstromversorgung an allen Ecken des Zoos", heißt es in einer Mitteilung des Zoos. „Das Zooteam probt am 24.01.2023 für den Ernstfall. Welche detaillierten Abläufe sind kausal im Havariefall bei einer Stromabschaltung des Zoos von den Zoomitarbeitern umzusetzen? Genau dafür führen wir einen Praxistest durch“, erklärt Zoo-Geschäftsführer Dirk Wilke.

Sicherheitskonzept des Zoos Magdeburg geprüft

In sieben Revieren des Zoos und weiteren Bereichen wie den Bau,-Garten- und Servicebereich erfolgt die Simulation der Havarie „Zoo ohne Strom“. Groß- und Gefahrentiere, das Zoo-Sicherheitskonzept, die Mitarbeiter selbst und die Besucherbereiche stünden dabei im besonderen Fokus, heißt es weiter.

Unter Voll-Last-Betrieb würden am Dienstag die Notstromversorgung bei Schimpanse, Tiger, Elefant und anderen geprüft und Funktionsproben an der Technik durchgeführt. Unter anderem stünde außerdem die Überprüfung der Fluchtwege und der Warnsignalsysteme zum Test.