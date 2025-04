Der Modeschöpfer Heinz Bormann erlangte einst als „Roter Dior des Ostens“ internationale Berühmtheit. Auch heute noch begeistern seine Kleider. Auf einer Modenschau in Magdeburg präsentiert Nadja Gröschner zahlreiche Exemplare.

Die Mode von Heinz Bormann beeindruckt auch heute noch. Auf einer Modenschau in der Seniorenresidenz Adelheidring wurden viele Exemplare aus dem Fundus von Nadja Gröschner gezeigt.

Magdeburg. - Der „Rote Dior“ – so wurde Heinz Bormann früher genannt. In den 1950er-Jahren hat er sich ein Modeimperium in Magdeburg aufgebaut.