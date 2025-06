Ute (von links), Thomas, Oliver und Janett Stieghahn sind Gründer des Vereins Theaterkiste und leiten das Kulturzentrum "Guck mal" in der Babelsberger Straße in Magdeburg.

Magdeburg. - Im Theater wird gelacht. Es wird geweint. Es wird nachgedacht – und manchmal auch einfach gefeiert. Theater ist Leben in all seinen Farben. Und genau das will die Theaterkiste in Magdeburg zeigen. Doch hinter den Kulissen brodelt es: Die finanzielle Lage des Vereins ist prekär.