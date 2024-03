Wenn die Tage länger werden und die Temperaturen steigen, beginnt für die meisten Bäume und Sträucher auch die Blütezeit. Doch während sich die einen an der farbenfrohen Natur erfreuen, leiden viele Allergiker verstärkt an dem alljährlichen Pollenflug. Besonders Spaziergänger im Stadtpark sollten in den kommenden Wochen mit einer höheren Auslastung rechnen.

Foto: Romy Bergmann