Hier soll die B1 in Magdeburg eine neue Ampel erhalten

Die Grünen im Magdeburger Stadtrat wollen für den Haushalt 2022 eine zusätzliche Investition an der Walther-Rathenau-Straße/B1. Eine Ampel für Fußgänger und Radfahrer soll entstehen.

Die Walther-Rathenau-Straße/B1 in Magdeburg ist für Fußgänger und Radfahrer nur schwer zu überqueren.

Magdeburg - Dicht an dicht drängen sich täglich Pkw und Lkw auf der Walther-Rathenau-Straße in Magdeburg. Ein Überqueren der Bundesstraße 1 wird für Fußgänger und Radfahrer dadurch oft zum Geduldsspiel. Meist heißt es warten, bis sich eine Lücke im Verkehrsfluss auftut. Und dann hat man es erst auf die Mittelinsel geschafft, bevor sich das Spiel an den anderen beiden Richtungsfahrbahnen wiederholt.