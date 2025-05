Das Toilettenhaus am Albinmüller-Turm in Magdeburg. Die Anlage kommt vorerst nicht nach Reform.

Magdeburg - An der Kosmos-Promenade in Magdeburg-Reform fehlt es an einer öffentlichen Toilette. Das bemängeln Anwohner bereits seit Jahren. Daher gab es bereits 2023 den Vorschlag, dass die WC-Anlage vom Albinmüller-Turm in den südlichen Stadtteil verlegt werden könnte. Die Anlage im Stadtpark musste nämlich zu Baubeginn zurückgebaut werden.