Magdeburg - Lesen, Schreiben, Rechnen – was man in der Schule lernt, scheint für viele klar. Doch in der Regenbogenschule in Magdeburg stehen noch ganz andere Lektionen auf dem Stundenplan. Hier lernt man offensichtlich auch, wie man zum Rap-Star wird.

So hat die Klasse 9 der Förderschule mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung an dem Hip-Hop-Wettbewerb „Klasse (ge)rappt“ teilgenommen, sich gegenüber vielen Mitbewerbern durchgesetzt und dabei den ersten Platz gewonnen. Der Wettbewerb wurde im Rahmen des „Urban Dance Festivals“ von Nils Klebe, Mitglied der Magdeburger Breakdance-Crew DaRookies, ins Leben gerufen.

Schülerinnen und Schüler aus ganz Magdeburg hatten dabei in Videoclips gemeinsam gerappt und ihre Heimatstadt in den Mittelpunkt gestellt. Am Ende konnten die Schüler untereinander auf der Website urban-dance-festival.de für ihr Favoriten-Video abstimmen.

Schule in Magdeburg gewinnt Rap-Wettbewerb: Stadt gratuliert den Kids

Am Mittwoch, 5. März 2025, fand die Ehrung der Klasse unter Anwesenheit von Oberbürgermeisterin Simone Borris und Torsten Wiegel, Fachbereichsleiter für Kunst und Kultur, in der Aula der Schule statt.

Als Klebe den Sieg der Klasse 9 verkündete, brach die vollbesetzte Aula in ohrenbetäubenden Jubel aus. Die Euphorie sei bei den Neuntklässlern groß gewesen, als sie vom Wettbewerb erfahren hatten, berichten die Klassenlehrer und Pädagogischen Mitarbeiter Anika Böckel und Matthias Jelitte.

Am Anfang schien die Aufgabe sehr schwer, doch gemeinsam hatten sie es letzten Endes zu einem mehrminütigen Tanz- und Singvideo gebracht. Dabei waren alle neun Schülerinnen und Schüler ohne Vorerfahrung in das Projekt gestartet. „Das Ganze war wirklich aufregend“, berichtet Schülerin Mia im Nachgang. „Es war schwierig, die richtigen Reimwörter zu finden.“

Mindestens so aufregend war für die jungen Musiker dann die Zeit nach der Abgabe. „Wir haben wirklich lange gewartet und jeden Tag reingeschaut, ob wir gewonnen haben“, berichten die Schüler Annemarie und Leon.

Schülerinnen und Schüler gewinnen 1.000 Euro

Aber: Das Warten hat sich gelohnt. So haben sie mit dem ersten Platz nicht nur einen Pokal, sondern auch 1.000 Euro Preisgeld gewonnen, das von der MWG Wohnungsgenossenschaft gesponsort wurde.

Auch Nils Klebe zeigte sich beeindruckt: Die Kreativität der Schülerinnen und Schüler habe ihn begeistert. Besonders lobte er das Engagement der Klasse, die für ihr Video verschiedene Orte in der Stadt als Kulisse auswählte – ein Aufwand, der sich am Ende ausgezahlt hat.

Sylvia Sonnenberger, Schulleiterin der Regenbogenschule, ist sichtlich stolz auf die Jugendlichen, was sie „gemeinsam als Team“ erreicht haben. Sie freut sich auch über das Interesse an der Schule und dass die Schule mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung mit dem Preisgewinn auch zeigen kann, was ihre Schüler können.

Die Neuntklässler haben schon einen großen Wunsch, wie das Preisgeld investiert werden soll: So soll ein Ausflug in den Serengeti-Park nach Hodenhagen wahr werden.