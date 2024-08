Historische Fotos Magdeburgs vergessene Schwimm-EM 1934: Wie die Elbestadt zur Sportmetropole wurde und was heute vom Stadion "Neue Welt" bleibt

Vom 12. bis 19. August 1934 fand die 4. Schwimm-Europameisterschaft in Magdeburg statt. Trotz seiner historischen Bedeutung ist das Stadion Neue Welt, in dem der Wettbewerb stattfand, heute weitgehend in Vergessenheit geraten. Fotos aus den 1930er und 1950er Jahren zeigen, wie das Stadion zu seinen Glanzzeiten aussah.