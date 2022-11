Wohnen und Arbeiten: Regeln für den Bau von Hochhäusern in Magdeburg

Magdeburg - In absehbarer Zeit werden in Magdeburg zwei neue Hochhäuser entstehen: An der Julius-Bremer-Straße steht schon ein Kran, und an der Olvenstedter Straße sollen die Arbeiten bald beginnen. Und weitere Hochhauspläne sind bereits in Vorbereitung – für den Universitätsplatz und den Wissenschaftshafen beispielsweise. Doch kann überall in Magdeburg in die Höhe gebaut werden?