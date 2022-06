Hochschule Magdeburg: So klären Studenten über Drogen und Süchte auf

Magdeburg (vs) - Das Cover leuchtet in psychedelisch anmutenden Farben: gelb, orange, lila, blau. Darauf prangt ein weißer Kopf mit geöffneter Schädeldecke. In großen Lettern scheint das Wort „Suchtpotenzial“ daraus hervorzugleiten. Ein Wort, das neugierig machen soll und zugleich auf das Schwerpunktthema der Zeitschrift hinweist: Sucht in all ihren Facetten.