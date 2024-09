Das Hochwasser hat die Gierseilfähre in Westerhüsen in Magdeburg lahmgelegt. Doch das Problem ist nicht der hohe Pegelstand.

Hochwasser erreicht Magdeburg! Fähre in Westerhüsen ausgesetzt - das ist der Grund

Hochwasser-Alarm: Die Gierseilfähre in Westerhüsen kann nicht mehr in Magdeburg ablegen.

Magdeburg. - Eine Gierseilfähre der Weißen Flotte in Magdeburg ist voraussichtlich für mehrere Tage außer Betrieb, wie die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) auf Nachfrage mitteilen.

Grund dafür sei angeschwemmtes Treibgut wegen des steigenden Pegelstands der Elbe. Diese Situation werde sich wegen des erwarteten Hochwassers wahrscheinlich auch in den kommenden Tagen nicht ändern, prognostiziert ein Sprecher der MVB.

Die Fähre in Westerhüsen, die zur Kreuzhorst übersetzt, sei deshalb seit dem Dienstagmorgen nicht im Einsatz. Das Treibgut habe sich in den Seilen der Fähre verfangen, weswegen eine Überfahrt nicht möglich sei, so die MVB weiter.

Die Fähre in Buckau, die zum Stadtpark übersetzt, könne aber weiterhin fahren, heißt es.