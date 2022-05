Elbe Hochwasserschutz in Magdeburg: Sorge wegen Rissen in den Deichwegen

Am Deich zwischen Seestraße und Randau in Magdeburg ist in der Vergangenheit zum Hochwasserschutz eine Spundwand eingebracht worden. Auf dem Weg darüber bilden sich Risse. Was der LHW zu dem Problem sagt.