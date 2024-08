Halle (Saale). - In Magdeburg und Halle sind die Ticketpreise für Busse und Straßenbahnen zum 1. August deutlich erhöht worden. Für eine Einzelfahrt zahlen Fahrgäste in Magdeburg jetzt 2,90 statt 2,70 Euro, für ein Tagesticket 7,10 statt 6,50 Euro.

In Halle ist der Preis für eine Einzelfahrt um 20 Cent auf drei Euro gestiegen, eine Tageskarte kostet jetzt 7,50 Euro und damit 60 Cent mehr.

Wie schneiden Magdeburg und Halle bei den ÖPNV-Preisen im Vergleich zu anderen Großstädten Deutschlands ab?

Preise für eine Einzelfahrt (Stand 1. August 2024):

München: 3,90 Euro

Augsburg: 3,80 Euro

Hamburg: 3,80 Euro

Nürnberg: 3,70 Euro

Frankfurt am Main: 3,65 Euro

Mainz: 3,55 Euro

Berlin: 3,50 Euro

Köln: 3,50 Euro

Leipzig: 3,50 Euro

Bochum: 3,40 Euro

Dortmund: 3,40 Euro

Düsseldorf: 3,40 Euro

Essen: 3,40 Euro

Wuppertal: 3,40 Euro

Duisburg: 3,30 Euro

Bielefeld: 3,30 Euro

Gelsenkirchen: 3,30 Euro

Karlsruhe: 3,30 Euro

Krefeld: 3,30 Euro

Mönchengladbach: 3,30 Euro

Oberhausen: 3,30 Euro

Solingen: 3,30 Euro

Stuttgart: 3,30 Euro

Braunschweig: 3,20 Euro

Dresden: 3,20 Euro

Heidelberg: 3,20 Euro

Mannheim: 3,20 Euro

Würzburg: 3,10 Euro

Bremen: 3 Euro

Chemnitz: 3 Euro

Halle : 3 Euro

: 3 Euro Kassel: 3 Euro

Rostock: 3 Euro

Freiburg: 2,90 Euro

Magdeburg: 2,90 Euro

2,90 Euro Erfurt: 2,70 Euro

Jena: 2,70 Euro

Weimar: 2,70 Euro

Potsdam: 2,60 Euro

Kiel: 2,40 Euro

Münster: 2,30 Euro

Dessau-Roßlau: 2,10 Euro

Der Vergleich mit rund 40 anderen Großstädten zeigt: Die Preise für eine Einzelfahrkarte in Halle und Magdeburg sind eher niedrig. In Halle zahlt man mit 3 Euro genauso viel wie in Kassel, Rostock, Bremen und Chemnitz. Magdeburg reiht sich mit 2,90 Euro pro Einzelfahrt neben Freiburg ein.

In 28 der untersuchten Städte kostet eine Einzelfahrt mehr als in Halle, in 33 Städten mehr als in Magdeburg. Am teuersten ist der ÖPNV in München: Dort zahlt man 3,90 Euro für ein Einzelfahrticket. Danach folgen Augsburg, Hamburg, Nürnberg und Frankfurt. Berlin liegt mit 3,50 Euro pro Einzelfahrt nur auf Platz sieben.

In sieben der untersuchten Städte ist eine Einzelfahrt günstiger als in Magdeburg, in neun Städten günstiger als in Halle. Am preiswertesten ist der ÖPNV in Dessau-Roßlau (2,10 Euro pro Einzelfahrt). Das liegt aber auch daran, dass Dessau-Roßlau nur rund 80.000 Einwohnerinnen und Einwohner hat und damit kleiner ist als die anderen untersuchten Städte.

Preise für ein Tagesticket (Stand 1. August 2024):

Berlin: 9,90 Euro

Leipzig: 9,80 Euro

Nürnberg: 9,70 Euro

Augsburg: 9,30 Euro

München: 9,20 Euro

Hamburg: 8,80 Euro

Dresden: 8,60 Euro

Bremen: 8,50 Euro

Köln: 8,50 Euro

Bochum: 8,30 Euro

Dortmund: 8,30 Euro

Duisburg: 8,30 Euro

Düsseldorf: 8,30 Euro

Essen: 8,30 Euro

Gelsenkirchen: 8,30 Euro

Heidelberg: 8,30 Euro

Krefeld: 8,30 Euro

Mannheim: 8,30 Euro

Mönchengladbach: 8,30 Euro

Oberhausen: 8,30 Euro

Solingen: 8,30 Euro

Wuppertal: 8,30 Euro

Rostock: 7,70 Euro

Halle : 7,50 Euro

: 7,50 Euro Kassel: 7,50 Euro

Kiel: 7,20 Euro

Frankfurt am Main: 7,10 Euro

Magdeburg : 7,10 Euro

: 7,10 Euro Mainz: 7,10 Euro

Erfurt: 6,90 Euro

Jena: 6,90 Euro

Weimar: 6,90 Euro

Freiburg: 6,80 Euro

Karlsruhe: 6,60 Euro

Stuttgart: 6,60 Euro

Braunschweig: 6,40 Euro

Bielefeld: 6,20 Euro

Chemnitz: 6 Euro

Dessau-Roßlau : 6 Euro

: 6 Euro Münster: 5,70 Euro

Potsdam: 5,50 Euro

Würzburg: 5,20 Euro

Vergleicht man die Preise für eine Tageskarte, zeigt sich ein etwas anderes Bild als bei den Einzelfahrten. In 23 der untersuchten Städte kostet ein Tagesticket mehr als in Halle, in 26 Städten mehr als in Magdeburg. In 14 Städten hingegen ist der Preis niedriger als in Magdeburg, in 18 Städten niedriger als in Halle. Damit liegen Halle und Magdeburg im unteren Mittelfeld.

Am günstigsten ist eine Tageskarte mit 5,20 Euro in Würzburg, danach folgen Potsdam (5,50 Euro) und Münster (5,70 Euro).